I BIGLIETTIVENEZIA Per i possessori di Green Pass sono 5.575 i posti disponibili, dalle ore 12 di oggi, per il gran ritorno del Venezia al Penzo con lo Spezia. Un tetto imposto dalle normative-Covid che stabiliscono il dimezzamento al 50% della capienza in tutti gli stadi, con la seguente disponibilità nei vari settori dell'impianto arancioneroverde: tribuna centrale 990 posti (anziché 1.981), distinti 1.970 (3940), curva sud 1.455 (2.910...