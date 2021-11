Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DISCOTECHE RIAPERTEJESOLO «Finalmente ripartiamo: è come essere tornati a casa». A ripeterlo in continuazione sono un po' tutti, dalle persone in coda all'ingresso agli addetti delle sicurezza, fino ai due gestori, Tito Pinton e Marco Piu. Sul litorale veneziano si ritorna a ballare. A riaccendere la musica è la discoteca Il Muretto, locale-simbolo del divertimento notturno dell'Alto Adriatico, e non solo, che sabato ha riaperto i...