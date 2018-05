CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DISCARICAMURANO C'è un capannone lungo trenta metri e alto nove. E poi baracche, casette, container vari... Tutto abusivo, in molti casi fin dal lontano 1996. Oltre vent'anni di abusivismo a Sacca San Mattia, per cui ora arriva la diffida a demolire. Ieri il Comune l'ha pubblicata sul suo albo pretorio e spedita alla Sgs, la Società gestione sacche, che si occupa di questa vasta area di Murano ridotta a discarica non autorizzata. La diffida, di fatto, è una lunga lista di abusi, che fa riferimento a un verbale redatto dall'Ufficio ispettivo...