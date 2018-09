«Discarica di Ca' Rossa Da risorsa a spreco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIA «Dove sono finiti i milioni di euro accantonati dall'ex municipalizzata Asp, confluita nella Veritas, per la gestione post mortem della discarica di Cà Rossa, ex miniera d'oro trasformatasi in debito per i cittadini?». Se lo domanda il Movimento 5 stelle rivoltosi, ieri, alla Giunta affinché sia fatta piena luce sulla dispersione di un'ingente somma, presumibilmente compresa tra i cinque ed i sei miliardi delle vecchie lire. La perizia dovrebbe «certificare innanzitutto la consistenza della passività nel 2013 e la conformità di...