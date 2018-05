Dirigibile Italia una tragedia ancora oscura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAIl Polo Nord. Nobile. La tenda rossa. Questi tre nomi sono legati alla pagina di storia che tutti gli italiani adulti conoscono e che viene scritta 90 anni fa alle 0,24 del 24 maggio del 1928. In quel giorno finisce probabilmente la grande avventura degli esploratori italiani: Umberto Nobile con il dirigibile Italia riesce a passare sul Polo Nord. Un record ripetuto per lui e - per qualche altro compagno di volo - che già nel 1926 a bordo del Norge, dirigibile costruito negli Usa proprio da Nobile e condotto dal norvegese Roald...