Dipendenti licenziati da Veritas Pace fatta tra Scano (M5S) e la società

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROVENEZIA Si è chiuso con le scuse formali da parte del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Davide Scano e l'accettazione da parte di Veritas la polemica - a tratti aspra - scoppiata in seguito alle interrogazioni sul licenziamento di due dipendenti della società di servizi.Qualche mese fa, in seguito alla notizia di una sentenza d'appello che aveva confermato il licenziamento dopo l'annullamento che era stato deciso in primo grado. L'accusa nei loro confronti era aver ispirato alcune interrogazioni dei consiglieri di...