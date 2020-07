L'INTERVISTA

Con la sua canzone ha fatto risuonare la voce di Taranto facendo il rumore della grazia, del cantautorato gentile e delicato. Antonio Diodato, vincitore del festival di Sanremo e del David di Donatello con la canzone Che vita meravigliosa, arriva domani, ore 14 (con ingresso alle 10.30) al No Borders di Tarvisio con il suo tour Concerti di un'altra estate. Prima, alle 13, sul palco ci sarà Mattia Delmoro, voce e chitarra. Un'altra estate è il titolo del nuovo singolo di Diodato, ma anche il racconto di mesi complessi, trascorsi a guardare il mondo dalla finestra per via del lockdown. «In un mondo così frenetico, siamo stati costretti a fermarci, a rivalutare le nostre priorità, a ri-apprezzare i piccoli gesti. Ci siamo ritrovati soli a fare i conti con i nostri stessi pensieri, a lottare contro le nostre stesse paure» racconta il cantautore.

Quali secondo lei le cicatrici che questo virus ha sulla società?

«Non so se si può parlare di una vera e propria trasformazione ma dentro di noi, e fuori di noi, qualcosa è cambiato. Abbiamo riscoperto l'importanza della condivisione, siamo riusciti a sentirci tutti uniti pur rimanendo distanti. Non bisogna far finta che non sia successo niente in questi mesi, ma prendere tutta la consapevolezza di questo periodo, raccontarla, condividerla e trasformarla in qualcosa di positivo».

Non solo performance live, il tour diventerà materiale per una nuova docuserie che andrà in onda in tv su Raiplay con Diodato Storie di un'altra estate.

Come nasce il progetto?

«Storie di un'altra estate racconta di suoni, ricordi e incontri che si intrecciano ai giorni di un'estate diversa, in cui un viaggio musicale diviene racconto di vissuto, di desideri e nuovi orizzonti. Il materiale è stato raccolto durante questo speciale tour estivo, che arriva dopo un periodo di grandi soddisfazioni, ma anche di grandi cambiamenti, che non hanno riguardato solo me ma il mondo intero. È la mia storia personale attraverso la musica, con cui poter raccontare la storia di tutti noi».

Il successo popolare per lei arriva dopo anni di musica e gavetta nei circuiti indipendenti. Quanto conta quel lavoro assiduo e costante?

«Credo che nella musica, come in qualsiasi campo lavorativo, l'esperienza sia fondamentale. Il successo è frutto di tanta determinazione, fatica, dedizione. Amare fortemente qualcosa non vuol dire soltanto volerlo, ma guadagnarselo. Partire dal basso mi ha permesso di vivere i successi di oggi con estrema consapevolezza di quello che è stato in questi anni e di apprezzarli ancora di più senza dimenticarmi mai da dove sono partito. Vincere Sanremo, è stato il realizzarsi di un sogno, un'opportunità di crescita e di fare rumore sotto ogni punto di vista. È stata un'emozione fin dal primo giorno, mi sono sentito accolto con un calore che mai mi sarei aspettato. Ogni piccola e grande vittoria a unire le mie due più grandi passioni, la musica e il cinema; mi rendono ogni giorno orgoglioso e riconoscente non solo di me stesso, ma di tutti coloro che ho incrociato in questo cammino».

A proposito di Fai Rumore, si immaginava avrebbe penetrato così a fondo l'animo di così tante persone?

«Mai avrei pensato che l'eco di questa canzone potesse risuonare così lontano. E quando credevo che avesse raggiunto l'apice, mi sorprendeva ancora di più. Dalla vittoria del Festival di Sanremo al vedere la mia canzone diventare simbolo di unione e di speranza in un momento storico così importante, è stata un'emozione grandissima, che ancora oggi fatico a realizzare».

Il suo modo di cantare e di parlare sembra proclamare l'importanza della gentilezza..

«Viviamo in una società che non si ferma mai, gli stimoli che riceviamo dal mondo che ci circonda sono infiniti e l'unico modo che abbiamo imparato per affrontare tutto questo caos è andare dritti per la nostra strada, rincorrendo i nostri obiettivi personali. Ma farlo, ci costringe, spesso, a dimenticarci degli altri. È davvero importante alzare lo sguardo, concederci degli attimi per ascoltare, concentrandoci meno su noi stessi. Credo che tutto torni sempre indietro come un boomerang: il bene genera bene».

Valentina Silvestrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA