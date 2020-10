Dimenticatevi le atmosfere cupe e grige del David Copperfield più convenzionale, con il piccolo eroe di Dickens vessato dal mondo e dalla vita, e lasciatevi trascinare nell'universo colorato e solare di Armando Iannucci, che sfoglia le pagine del romanzo come se stesse volando sull'aquilone zeppo di pensieri dello svitato Mr. Dick di Hugh Laurie. Sia pur rispettoso della trama, il regista scozzese di Veep e Morto Stalin se ne fa un altro costruisce un'opera sorprendente, ironica e moderna, ricca di trovate visive, di humour tipicamente british e di gag esplosive che comunque non trascurano il messaggio politico dickensiano (la denuncia della miseria e dello sfruttamento minorile, le rigide divisioni sociali in una Londra trasformata dalla rivoluzione industriale). Così, seguendo un bambino catapultato un mondo pieno di prevaricatori e di personalità eccentriche, Iannucci costruisce un universo straordinario affollato di creature bizzarre, ed esaltato dal super-cast multietnico scelto coraggiosamente per animare i diversi personaggi della storia: dal protagonista indiano Dev Patel alla ferrea zia strampalata Tilda Swinton con stravagante Mr Dick a carico, uomo curioso che tenta di allontanare i pensieri che lo assillano; e poi lo struggente Peter Capaldi che dona gioia fanciullesca al suo Mr. Micawber, i perfidi Mr. Murdstone e sorella (Darren Boyd e Gwendoline Christie dal Trono di Spade), l'amica del cuore Agnes (l'attrice di colore Rosalind Eleazar) figlia dell'attore asiatico Benedict Wong. In questo turbinio di universi che si scontrano e si intrecciano, Iannucci rende omaggio allo scrittore inglese ribadendo con forza il valore immaginifico della parola, da custodire sempre gelosamente come fa lo stesso David con la sua preziosa scatolina dentro cui conserva frasi, parole, definizioni che sin da bambino scrive su pezzettini di carta. È la parola che sgorga dal pensiero e si trasforma in racconto, in realtà, in nuova vita (e film). È la parola che può liberare dalle ossessioni, dai debiti o dai soprusi, che può far scoppiare l'amore (bellissime le scene dell'innamoramento per Dora), ricostruire esistenze e riplasmare la propria storia, come accade per lo stesso David che tutti si ostinano a chiamare in modo diverso. Non è un caso, infatti, che il film si apra e si chiuda in una sala teatrale, con David che, in prima persona, narra la propria storia di uomo che ha lottato per affermare il proprio nome. E il cinema di Iannucci riesce a esaltare la potenza della parola dikensiana in una coloratissima e divertente girandola di situazioni che mai nessuno si sarebbe mai aspettato dal triste David Copperfield.

Chiara Pavan

