Dimenticate il maschio alpha, qui gli uomini si truccano e si tingono le labbra, le ragazze sembrano ragazzi e le regole di genere giacciono in fondo all'armadio. È il K-pop, tendenza che risale addirittura all'Ottocento portata alla ribalta negli anni scorsi da una boy band coreana dalle sonorità hip hop e rap. La moda non se l'è fatto sfuggire e le star K-pop sono diventate ambassador dei brand più importanti al mondo come Gucci e Saint Laurent. Le Blackpink, gruppo coreano femminile composto da Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosé e Lisa, hanno fatto la storia del Coachella, il celebre festival californiano, e adesso sono state scelte dal gruppo LVMH come ambasciatrici dei loro marchi di lusso. Dior ha voluto Kim Ji-soo come protagonista del video della collezione Dior Cruise 2021 firmata da Maria Grazia Chiuri, che ha come focus l'iconica borsa Lady D-Lite (nella foto a sinistra). Lisa invece si conferma global ambassador di Celine e di Bulgari anche per il 21/22. Grazie ai social media lo streetwear di ispirazione K-pop è ambito dalle maison che vedono balzare le vendite, come è successo a Moschino, appena una band indossa i loro capi. La canzone delle Blackpink How you like that è considerata una vera e propria passerella digitale. Fila Korea ha lanciato la Voyager Collection, una capsule rappresentata dai BTS, i coreani Bangtan Boys, composta da 20 pezzi, tra felpe, t-shirt, cappelli alla pescatora e zaini con motivi ispirati alla galassia. Non solo collaborazioni, i più famosi artisti del panorama musicale coreano hanno realizzato dei propri brand andati subito sold out. Ci servono nuovi idoli, questo è innegabile. Dovremo cercarli in Oriente o anche noi italiani saremo capaci di crearne qualcuno? E dovremo truccarci per fare tendenza?

