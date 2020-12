VENEZIA Il 9% dei contagiati, che il 14 aprile sembrava una vetta speventevole, è stato ormai abbondantemente messo alle spalle. A ieri gli ospiti delle case di riposo contagiati dal virus erano 543, il 16,38% del totale. Ad essere interessate dalla diffusione del coronavirus quasi tutte le residenze per anziani. E per alcune di loro dall'Ulss 3 Serenissima è stata fatta scattare una diffida dovuta al mancato rispetto di alcune regole anti-Covid che, quindi, avrebbe permesso al nemico invisibile di farsi largo. A dirlo è il direttore generale della stessa azienda sanitaria, Giuseppe Dal Ben. «In ogni casa di riposo nella quale si è presentato il contagio - ha spiegato - abbiamo fatto una nostra attività di controllo e all'esito di queste verifiche sono state segnalate e diffidate alcune realtà per la mancata applicazione dei controlli disposti dal piano sanitario». I dati, aggiornati a ieri, raccontano che nelle residenze per anziani del territorio dell'Ulss Serenissima ci sono 543 ospiti positivi (35 dei quali ricoverati) su un totale di 3.101 e rappresentano il 16,38%. Ma ad essere aumentati sono anche gli operatori positivi: in primavera erano il 3,85%, ieri si sono assestati sul 7,24%, cioè 257 su 3.551. E a dover fare i conti con il Covid sono 21 delle 33 strutture dell'area Ulss 3. «Una situazione diffusa - ammette Dal Ben - con numeri importanti in alcuni casi, meno in altri. Facendo un'analisi, i positivi sono saliti in maniera verticale dal 21 novembre, anche se in percentuale calano i ricoveri e la maggior parte dei casi viene gestita dalle case di riposo, gestita bene». La preoccupazione, però, resta: «Quando il virus entra nelle case di riposo ci vuole circa un mese perché ne esca. Per questo - conclude - è stata rafforzata l'attività del medico coordinatore anche nel controllo aspetto igienico-sanitario. In più è stato attivato il Comitato di emergenza di sanità pubblica che fa da sovrintendente e, per ora, incontra ogni casa di riposo una volta al giorno».

