Difficile abbandonare un personaggio forte e carismatico come Ciro Di Marzio, l'immortale di Gomorra-la serie: ripescato nelle acque della costa di Napoli dopo il colpo di pistola ricevuto dal fratello Genny, Ciro rinasce in un altro luogo. Diventato intermediario tra la camorra e la mafia russa di Riga, in Lettonia, Ciro entra in contatto con l'attività di sartoria contraffatta di Bruno, il truffatore che l'aveva iniziato alla criminalità quand'era solo un bambino a Napoli.Dopo aver girato un paio di episodi di Gomorra, Marco D'Amore...