«Tutta la vita a sognare una cosa così e adesso non possiamo fare altro che farci il culo per tornare in un posto così». Non c'era neppure un pizzico di rammarico o di delusione nelle parole con cui giovedì sera Mario, a nome anche di Orso, Borto e Alex, ha salutato il pubblico del Forum di Assago dopo l'eliminazione. Il sorriso aperto, gli occhi scintillanti, il modo quasi affettuoso con cui stringeva il microfono hanno mostrato tutto l'orgoglio e la soddisfazione della band. Del resto, se nasci e cresci in un paesino di provincia, suoni nella sala prove sotto la scuola media fino al giorno prima di partire, superi selezioni su selezioni arrivando a esibirti di fronte a 6mila spettatori, non puoi che gioire ed avere gli occhi che brillano. Anche se sei stato eliminato ad un passo dalla cima. «Sono stati i sei minuti, questi quattro dell'ultima manches e i due prima con Manuel - ha aggiunto Mario - più belli della nostra vita». E Manuel Agnelli, a sua volta commosso, ha espresso tutto il proprio orgoglio nei loro confronti. «Io penso che questi ragazzi siano maturati non solo musicalmente - ha detto - Adesso sanno cosa devono fare. C'è già un'agenzia che li aspetta fuori di qua. Davanti alla gente proporranno suoni veri e sudore vero. Questa è la musica che gli auguro di fare. Credo che abbiano davanti una strada molto lunga ma meravigliosa». Gianmaria, invece, ha atteso sul palco con Baltimora, dopo la terza manche, il verdetto. «Io sono scarso a parlare - ha affermato -. L'unica cosa che dico è che da questo lungo percorso ciò che porto a casa sono le persone che ho conosciuto e che amo». Non è mancato poi un simpatico siparietto con Emma, che già nel filmato che riassumeva il percorso lui aveva definito «una sorella, un'amica, una mamma». E Emma ci ha tenuto a puntualizzare che può condividere le altre definizioni ma non quella di mamma. «Io avevo detto anche fidanzata in mezzo a quelle cose, ma lo hanno tagliato», si è giustificato Gianmaria. «Fidanzata ci possiamo lavorare, ma mamma no». Parola di Emma.

