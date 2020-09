DIETRO LE QUINTE

Il Covid non ha bloccato l'ironia del popolo della Mostra che anche quest'anno ha riempito il vero Muro del festival, non quello che oscura il red carpet, ma quello di Gianni Ippoliti, dove chiunque può scrivere stroncature, critiche, proposte. Nel mirino sono finiti i politici: Ho visto una commedia divertente: Matteo Salvini sul red carpet. Non è stata risparmiata l'organizzazione della Biennale: Perché la sala stampa chiude alle 22? Hanno detto che c'è il pericolo di Covid. Quindi il Covid arriva dopo le 22? E poi a che ora va via?. Ovviamente i film: Love After Love: il signore seduto di fianco a me ha dormito tutto il tempo e Lacci di Daniele Luchetti: Daniele, ma li mortacci tua! Quindi le soubrette e le attrici: Importante!! Quando arriverà Valeria Marini?. Qualcuno, dopo aver attaccato una foto di Valeria Golino pensierosa, esattamente quella che appare sul poster di Lasciami andare, il film con Stefano Accorsi che stasera in Sala Grande concluderà il festival, si è invece attaccato alla calcolatrice. Per fare la seguente considerazione: Da quando è nata sono esattamente 54 anni, 650 mesi, 19.508 giorni, 468.192 ore, 28.091.520 minuti, 1.685.491.207 secondi che Valeria Golino ha questa espressione».

LA GAFFE

E c'è anche la foto di Georgina Rodriguez, la first lady del calcio italiano, compagna di Cristiano Ronaldo che, come tutte le celebrity, al Lido aveva abiti prestati dalle maison di moda. Solo che nel suo caso si sono dimenticati di togliere l'etichetta col prezzo dalla giacca bianca indossata quando è arrivata alla darsena dell'Excelsior e la foto, ben cerchiata, è finita sul Muro di Ippoliti: Ma con tutti i soldi che avete, compratevelo un vestito.

Non sono stati risparmiati i registi. Pedro Almodovar ha detto che sta lavorando a un film di 45 minuti? Ma il prezzo del biglietto al botteghino sarà dimezzato?. Emma Dante è stata definita la regista più maleducata, incapace di ascoltare le critiche al suo banalotto film. E c'è chi ha riadattato il titolo dell'opera in concorso: Le sorelle Macaluso? No, Le sorelle Madeluso.

Da ultimo, una preghiera: Insegnate alle bariste come si fa lo spritz. E non fatelo pagare 4 euro.

IL PREMIO

«Abbiamo dovuto anticipare di un giorno la consegna del premio - ha detto Gianni Ippoliti - perché il Muro ormai era pieno di messaggi». A vincere la Coppa Codacons Ridateci i soldi è stato Carmelo Carlà, di Lecce, autore di una emoticon raffigurante una faccina sorridente che indossa la mascherina anti-Covid. Al direttore della Mostra, Alberto Barbera, è stato attribuito invece il premio Amico del consumatore 2020 per aver voluto organizzare il festival e dare un segnale di rilancio al settore cinematografico.

È possibile leggere i commenti sarcastici attaccati sul Muro dal popolo della Mostra fino a domani, quando tutto sarà smantellato. In attesa di Venezia78.

Alda Vanzan

