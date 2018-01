CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIETRO LE QUINTEAlla fine del Concerto di Capodanno, il dietro le quinte avviene in realtà davanti. Sopra e sotto il palco, scatta l'assalto ai fiori da parte degli interpreti e soprattutto degli spettatori, una tradizione che anno dopo anno diventa sempre più vistosa, a giudicare dalle dimensioni dei mazzi portati via dalla sala. Ecco una delle curiosità della quindicesima edizione del prestigioso evento musicale.FUOCHI E PETALISi erano appena spenti i fuochi d'artificio, in realtà fontane e cascate di coriandoli colorati che dal...