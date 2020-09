DIETRO LE QUINTE

A come Anna Foglietta, la madrina di Venezia77, protagonista delle cerimonie di apertura e chiusura del festival, completamente rivoluzionate e non solo a causa dell'emergenza sanitaria. Il cambio al vertice della Biennale, con l'arrivo di Roberto Cicutto dopo la lunga gestione di Paolo Baratta, si è mostrato anche nell'impostazione delle cerimonie. Più spettacolo. Anche emozionanti.

B come Barbera, Alberto. Il direttore della Mostra del cinema di Venezia che ha fortemente voluto organizzare il festival, primo grande evento internazionale in presenza ai tempi del coronavirus, è prossimo alla scadenza dopo due mandati consecutivi, e sarà oggetto del tormentone delle prossime settimane: verso una riconferma o verso un cambio? In laguna si scommette sulla riconferma. «Ho ricevuto tate proposte per le direzioni degli altri settori, nessuna per il cinema», ha confidato Cicutto.

C come Covid. L'emergenza sanitaria ha riscritto le regole della Mostra del cinema: nelle sale metà delle poltrone sono state sigillate per garantire il distanziamento sociale; mascherina obbligatoria in tutta l'area del festival, anche all'aperto; ai varchi di ingresso misurazione della temperatura (e talora, come all'hotel Excelsior, anche all'uscita). Con poche eccezioni (Vittorio Sgarbi che ha inveito contro il responsanbile della sicurezza che l'aveva invitato a mettersi la mascherina), pubblico e accreditati sono stati diligenti. Anche perché c'era un esercito di addetti pronti a richiamare chi non si copriva naso e bocca.

D come donne. Venezia77 ad alto tasso di rappresentanza femminile: la presidente di giuria Cate Blanchett, la madrina Anna Foglietta, i due Leoni d'oro alla carriera Tilda Swinton e Ann Hui. E le registe in concorso decisamente aumentate, 8 su 18. La mascherina di Jasmine Trinca: Non siamo ragazze. Siamo pallottole d'argento per i vostri cervelli borghesi.

E come estromesso. Il tizio che nei primi tre giorni di Mostra aveva prenotato (vedasi lettera P) la bellezza di 48 film e poi ne ha visti solo 6 senza premurarsi di cancellare gli altri, si è visto ritirare l'accredito per 24 ore. Il sistema, se confermato in futuro, dovrà essere affinato.

F come film. 2709 i titoli proposti di cui 1370 lungometraggi (205 italiani) e 339 cortometraggi.

G come gambe. Una passerella rossa dominata da spacchi vertiginosi, come quelli esibiti da Georgina Rodriguez, Elodie, Madalina Ghenea.

H come hotel Des Bains. Lo storico albergo dove nel 1970 venne ambientata Morte a Venezia è sempre chiuso e sono state pure aggiornate le date per l'inizio dei lavori: l'anno scorso si era detto 2022, quest'anno 2023. Un intervento da 130 milioni di euro.

I come influencer. Rosa Perrotta con un cartello ha portato sul red carpet la vicenda del giovane brutalmente ucciso a Colleferro: Giustizia per Willy.

L come lacrime. Quelle delle vedove e dei figli di quattro giganti dell'arte, tutti ex direttori del settore arti visive della Biennale scomparsi recentemente - Maurizio Calvesi, Germano Celant, Okwui Enwezor, Vittorio Gregotti - premiati con i Leoni d'oro speciali in occasione della mostra Le muse inquiete, aperta fino all'8 dicembre.

M come muro. Al Lido c'era sempre stato quello di Gianni Ippoliti, una parete riservata al popolo della Mostra dove scrivere critiche, stroncature, proposte. Quest'anno il vero muro è stato quello, alto due metri e mezzi, che ha oscurato il red carpet così da evitare assembramenti di fan a caccia di selfie. Un tappeto rosso dechirichiano, l'ha definito Cicutto.

N come Notturno, il documentario di Gianfranco Rosi, uno dei quattro film italiani in concorso assieme a Le sorelle Macaluso di Emma Dante, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Padrenostro di Claudio Noce.

O come oro, quello dell'installazione di Fabrizio Plessi alle finestre del museo Correr in piazza San Marco inaugurata la vigilia dell'apertura della Mostra del cinema. Cerimonia affollatissima anche perché unico evento mondano in calendario dopo la cancellazione del gala all'hotel Danieli in onore della giuria del festival e di qualsiasi altra festa.

P come prenotazioni. Il sistema è andato in tilt la domenica prima dell'apertura del festival, il direttore Barbera ha ventilato l'ipotesi di un attacco hacker alla piattaforma Boxol su cui si appoggia la Biennale, ma note ufficiali non ne sono arrivate. Il sistema poi ha funzionato ed è stato anche gradito, soprattutto dalla stampa estera: con il numero di poltrona prenotata si poteva entrare in sala anche all'ultimo minuto.

Q come questura. Controlli rigidissimi e singoli, non più a campione. Essendo l'unico evento internazionale in presenza il rischio di attentati era alto. Controindicazioni: talvolta la Biennale ha dovuto ritardare l'inizio dei film perché c'era gente in coda.

R come riciclo. La presidente della giuria Cate Blanchett ha messo in valigia solo abiti vecchi, già indossati: alla cerimonia di apertura aveva lo stesso vestito blu con i bordi bianchi di Esteban Cortazar messo a Londra nel 2015, quindi lo stesso Armani Privé nero già visto qualche anno fa a Cannes, idem lo smoking con ricami sul bavero messo alla festa del cinema di Roma nel 2018. Non si butta mai via niente.

S come storia. Venezia77 - con le mascherine, il muro sul red carpet, la riduzione dei posti nelle sale da 6.000 a 4.500, l'abolizione delle cene di gala, le rastrelliere per le bici vuote perché gente ne è venuta gran poca - entra di diritto negli annali del cinema.

T come tamponi. La Biennale li ha disposti per tutti gli invitati, circa 200, delle delegazioni dei film provenienti dai Paesi extra Schengen. E pagati: a 60 euro l'uno.

U come unica. Questa edizione della Mostra. Speriamo.

V come vip. Meno degli altri anni, soprattutto tra i politici. Il ministro ai Beni culturali Dario Franceschini all'apertura. Il ministro Francesco Boccia con la moglie Nunzia De Girolamo e il segretario della Lega Matteo Salvini, occasionalmente in smoking, con la fidanzata Francesca Verdini per il film con Pierfrancesco Favino. Il sottosegretario Andrea Martella al documentario su Paolo Conte. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro alla cerimonia inaugurale, il governatore del Veneto Luca Zaia che pure siede nel Cda della Biennale manco a quella.

Z come Zoom. Parecchi i film senza la presenza di regista e cast, come Nomadland, così le conferenze stampa sono state via Zoom. In streaming anche Greta che ha parlato ai giornalisti durante la ricreazione, poi è dovuta tornare in classe.

Al.Va.

