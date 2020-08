IN PIAZZA

VENEZIA Venerdì prossimo Diesel presenta una nuova collezione in edizione limitata e lo farà alla sua maniera, attraverso un banchetto ambulante durante un ricevimento in piazza San Marco. L'evento si svolgerà in contemporanea con la Mostra del cinema.

« La collezione The Unforgettable Venice - dicono in azienda - è un omaggio alle radici di Diesel ed è realizzata in edizione limitata e si ispira ad alcuni noti simboli veneziani inoltre sarà presentata in una cornice unica. In quanto evento che celebra la creatività italiana Diesel svelerà questa nuova collezione nel suo modo classico, inatteso e inequivocabilmente veneziano: allestendo una tipica bancarella da venditore ambulante a lato di piazza San Marco, con vista sulla Basilica. Non esiste miglior contesto per cogliere e celebrare la città di Venezia».

Grafiche riconoscibili - tra cui interpretazioni del leone alato di San Marco, la Piazza e il Ponte del Rialto - sono applicate a capi e accessori dell'azienda che fa capo a Renzo Rosso. In particolare, felpe co, t-shirt e cappellini unisex. Inoltre, sarà disponibile anche una mascherina e per ogni esemplare venduto una parte del ricavato sarà donato alla Otb Foundation per supportare una serie di progetti sociali a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi pandemica.

