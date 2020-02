L'ANNUNCIO

Diesel fa un ulteriore passo avanti sul fronte sostenibilità. Il brand fondato da Renzo Rosso aderisce dopo il recente annuncio della sua strategia For Responsible Living durante la Fashion Week Uomo di Milano, aderisce a The Fashion Pact', la coalizione mondiale di brand di moda impegnati in obiettivi ambientali.

«Per cambiare il modo in cui facciamo business, la collaborazione è fondamentale - afferma Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente di Otb -. Abbiamo lavorato con la Camera Nazionale della Moda Italiana per far progredire il discorso sostenibilità in Italia, ma riconosciamo l'impronta globale del nostro settore. Ho fondato Diesel sui valori di rispetto e responsabilità e uno dei nostri principali compiti è quello di creare una cultura della sostenibilità attraverso la nostra intera organizzazione».

«Spero - aggiunge Rosso - di lavorare con tutte queste parti interessate che credono che il futuro della moda, e del nostro pianeta, risiede nell'unirsi per un progetto comune e nel definire degli obiettivi chiari ed attuabili, in modo da lasciare un mondo migliore alle generazioni future». Con l'adesione di Diesel si allunga la lista delle aziende del fashion che hanno risposto all'appello lanciato nell'aprile 2019, prima del G7, incentrato sull'azione in tre aree fondamentali per la salvaguardia del pianeta il clima, la biodiversità e gli oceani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA