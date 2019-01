Dieci anni de Il Volo «Ora siamo più maturi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quando hanno cominciato, 10 anni fa, erano poco più che bambini, «oggi siamo cresciuti, di certo fisicamente, ma anche e soprattutto professionalmente». I tre ragazzi de Il Volo,(nella foto) reduci dal concerto davanti al Papa e a un milione di persone alla Giornata Mondiale della Gioventù a Panama («che emozione e che responsabilità»), sono rientrati in Italia per prepararsi al Festival di Sanremo (già vinto nel 2015 con Grande Amore), dove sono in gara con il brano «Musica che resta», che porta anche la firma di Gianna Nannini, e...