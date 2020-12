Dicono che Paolo Rossi fosse un opportunista. Il che è vero a un patto: che si tolga alla parola opportunismo quella tinteggiatura negativa che sempre la accompagna. Non era un opportunista in quel senso lì, tutt'altro. Era, invece, uno che sapeva crearsi le opportunità del pallone, cioè quelle di fare gol che al fischio finale è l'unica cosa che conta e sapeva essere, in area, al posto giusto nel momento giusto. In quello stadio di Barcellona ci fu tre volte: e quando mai un non brasiliano aveva segnato tre gol ai verdeoro in una partita della fase finale di un mondiale? E che Brasile, poi, era quello! A Roma c'erano Falcao e Cerezo, a Udine c'era Zico, a Firenze c'era Socrates, a Torino c'era Junior. Una squadra di legends. Al suo posto giusto, vestito d'azzurro come fece Mick Jagger che al concerto dei Rolling Stones alla vigilia della finale dell'82 poi vinta sulla Germania si presentò indossando la maglia di Pablito, annunciando il 3 a 1 e sfidando tutte le scaramanzie (del resto Mick e i suoi compagni di band non dovevano avere di queste remore, cantando la loro Simpathy for the Devil), Paolo Rossi si trovò 20 volte in nazionale, con due anni di stop forzato; e lo fece anche con le sue maglie di club, le indimenticabili stagioni di Vicenza e Perugia, e pure con la Juventus, nella quale vinse sì, ma solo come uno dei tanti juventini di passaggio. Lì, così fan tutti. Era tutto, in Pablito, che lo portava ad essere l'opportunista buono, o non sarebbe arrivato mai dove invece arrivò, che se andavi all'estero e dicevi italiano, come Paolo Rossi ti si aprivano le porte della simpatia, Brasile a parte... Ma forse anche lì: s'intendono di calcio e sono abituati. Non per niente in quel fantastico '82 Paolo Rossi, che se non fosse Pablito sarebbe Paolorossi tutto attaccato come Giggirriva, vinse il Mundial, il platonico titolo di capocannoniere della vicenda e il pallone d'oro: l'ha fatto solo un altro, Ronaldo il Fenomeno. Non aveva dalla sua il fisico bestiale: era un ragazzo normale, ti ci potevi identificare, ne incontravi ovunque. Il suo segreto era il tempismo. Era (lo ha scritto Giorgio Tosatti, che ne sapeva) «un impasto di Nureyev e di Manolete», la grazia del ballerino, e che ballerino!, e la freddezza del torero, e che torero!. «È solo che, non avendo il fisico, dovevo farmi furbo» disse una volta Pablito. Ma quale farsi furbo: in area di rigore gli veniva naturale come un respiro.

