Diavoli, la finanza al potere nella fiction Sky con Dempsey

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIASarà battuto a settembre il primo ciak londinese di Diavoli, la serie originale annunciata da Sky Italia e Lux Vide in dieci episodi, basata sull'omonimo best seller (edito da Rizzoli) di Guido Maria Brera. Una eccezionale storia di finanza, potere e disinganni che sarà co-finanziata e distribuita a livello internazionale da Sky Vision e realizzata in collaborazione con Orange Studio. Un appuntamento molto atteso dai telespettatori e che condizionerà la programmazione delle prossime stagioni. Insomma, molte sono le aspettative per...