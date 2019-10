Diari aperti disco e tour l'avventura di Elisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Uscirà il 15 novembre Diari Aperti (Segreti svelati) - Island Records -, il nuovo doppio album di Elisa che conterrà brani inediti e duetti esclusivi, ultimo capitolo del progetto di successo Diari Aperti, partito lo scorso ottobre con un disco certificato Platino e proseguito con la pubblicazione solo in vinile e digitale dell'ep Secret Diaries. Il doppio album, disponibile già in pre-order e dal 15 novembre in versione cd e digitale, si dividerà in due parti. Il disco 1, in italiano, racchiuderà i brani di Diari Aperti con i duetti...