Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOL'italiano di Hashim Sarkis, il curatore di How will we live together si abbandona al suo italiano maccheronico. «L'ho imparato in questi pochi mesi qui a Venezia». E il suo racconto è quello che contraddistingue la 17. Biennale di Architettura, che aprirà i battenti sabato prossimo a Venezia, ai Giardini di Castello e alle Corderie dell'Arsenale. «Questa Biennale - dice - significa lavorare insieme, creare dialogo. Ci fa vedere...