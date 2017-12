«Di valore anche etico: ecco la vera gioielleria italiana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lei non ama i discorsi generici: piemontese concreta e affascinante, arriva subito al nocciolo delle questioni. Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti, è soprattutto una donna d'azione. Amministratore delegato della Mattioli, una delle più intraprendenti nuove proposte nel mondo dell'Alta Gioielleria, si divide in mille impegni ufficiali e non.La gioielleria italiana fino agli anni '90 era fortissima. Perché abbiamo perso il primato?«Negli anni '90 eravamo i produttori più...