CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Di scandali sessuali che hanno travolto uomini politici o, più genericamente uomini di potere (si pensi al caso Weinstein e, a domino, a tutta la cascata di denunce) o di Chiesa è piena l'America e il mondo intero: per restare all'ambiente dentro la Casa Bianca basterebbe pensare alla famosa performance di Monica Lewinsky nei confronti dell'allora presidente Bill Clinton. Eravamo a metà degli anni '90. Nel decennio antecedente, nel 1987, il candidato dem Gary Hart (un ispirato Hugh Jackman), in corsa per la presidenza Usa e già dato dai...