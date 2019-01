CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Di fronte a quota 100 e al reddito di cittadinanza, la flat tax, l'altra bandiera di questa maggioranza, appare come la sorella sfortunata, entrata com'è solo in maniera minimale nella legge di bilancio. Secondo l'Istat, nel terzo trimestre del 2018 la pressione fiscale è salita dal 40,3% a 40,4% (+0,1%). Ma la situazione peggiorerà, anche per gli effetti della finanziaria. L'anno passato, infatti, il livello di tassazione sul pil si è attestato al 41,9%, ma come ammette lo stesso governo, saliremo al 42,3% (+0,4%) nel 2019, mentre per...