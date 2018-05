Desiderio, amore e distacco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROParla di sentimenti, di amore, L'Esercizio del distacco (175 pagine, 14 euro), romanzo scritto dalla pordenonese Mary Barbara Tolusso per Bollati Boringhieri, appena uscito in libreria. L'autrice ambienta la storia in una Trieste (città dove vive da anni dividendosi con Milano) sospesa fuori dal tempo, tratteggiata nella descrizione di alcuni suoi scorci disseminata lungo il racconto, senza mai nominarla. Così come solo nel finale fornisce il nome di chi narra in prima persona, e a posteriori, del legame formatosi nell'adolescenza...