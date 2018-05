Dese isolata dalla bretella Don Torta in campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFRASTRUTTUREMESTRE Anche don Torta è in campo sulla questione della bretella ferroviaria Dese-aeroporto. Il parroco di Dese, noto per essere sempre a fianco dei più deboli e per la campagna in difesa dei risparmiatori che hanno perduto tutto nelle banche venete, ha incaricato alcuni parrocchiani di raccogliere informazioni. Ezio Ordigoni (ezioord@tin.it) e Fiorenzo Bison (fiorenzo.bison@alice.it), oltre a raccogliere notizie sono devono formulare proposte a tutela dei residenti che da mesi si sono rivolti alla parrocchia temendo di...