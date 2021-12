LA RICHIESTA

VENEZIA Pd e Verdi progressisti si oppongono alla richiesta della Lega di avere una deroga al green pass nei mezzi di trasporto per gli abitanti delle isole. Una proposta che la municipalità di Venezia Murano e Burano ha bocciato con due motivazioni: «Riteniamo che la richiesta di derogheresterebbe inascoltata dal Governo». E perché: «Non rappresenta la strada giusta per proseguire la politica di contenimento e contrasto del Covid-19 e l'emergenza sanitaria, che sta così pesantemente condizionando la nostra vita da quasi due anni, alla vigilia delle festività». Per la municipalità, quindi, la scorciatoia della deroga non è una soluzione plausibile, ribadendo l'importanza di puntare sulla vaccinazione: «Reputiamo la campagna vaccinale lo strumento principale al contrasto all'emergenza, oltre al rispetto di tutti i protocolli preventivi, epidemiologici e di contenimento igienico sanitari». L'organismo politico però ribadisce anche l'importanza di tenere in considerazione tutte quelle difficoltà che riguardano i residenti delle isole: «Siamo tuttavia consapevoli delle difficoltà degli abitanti delle isole di raggiungere i centri tamponi lagunari sia pubblici che privati rimasti in attività». Per questo motivo, la proposta alternativa del gruppo di maggioranza è un'altra: «Ci facciamo portavoce dell'istanza di istituire dei centri tamponi fissi, fino a che permane l'attuale stato di emergenza sanitaria utilizzando locali comunali chiusi già disponibili, le farmacie del gruppo Ames, non ancora interessate a questa tipologia di prevenzione, di un servizio tamponi itinerante su mezzi navali». A commentare tale fatto è il presidente della municipalità Marco Borghi, che spiega: «Vogliamo dare massima attenzione ai residenti e agli studenti delle isole che hanno oggettive difficoltà rispetto al resto del territorio, ma la nostra linea è quella di potenziare nelle isole i centri tampone. È necessario utilizzare spazi pubblici o anche, come è stato fatto in altre situazioni, vaporetti temporanei che possano soddisfare le esigenze di chi si trova vincolato. Ma anche creare centri tampone che siano in grado di garantire alla popolazione di ottenere il green pass».

Sulle deroghe, Borghi è determinato: «Deroghe su una legge nazionale sono difficili da ottenere, è meglio presidiare il territorio, quindi attivare punti di prevenzione come a Sant'Erasmo. È questa la cosa più sensata. Capiamo il disagio, ma lo si mitiga fornendo servizi in loco che garantiscano i tamponi e quindi la possibilità di muoversi tranquillamente».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA