Denuncia automatica per chi si tuffa

IL FENOMENOVENEZIA Chi si tufferà dal ponte di Rialto sarà denunciato per aver creato un pericolo alla navigazione, come accaduto ai due chef della nave da crociera Silver Muse che per ben tre volte, lunedì notte, si erano lanciati dal ponte. Fortunatamente, sotto, non passavano imbarcazioni (erano le due di notte), ma il rischio c'è stato. Ed ecco la contestazione del reato. Un'arma in più, questa della denuncia penale, che la polizia municipale intende giocarsi contro un fenomeno dilagante, di difficile gestione. Intanto i due chef sono...