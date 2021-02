SCI

Parla italiano la nuova campionessa del mondo dello slalom gigante femminile, ma non è Marta Bassino. La dominatrice della specialità in stagione, con quattro successi in Coppa del Mondo nonché oro nel parallelo dello scorso martedì, ha trovato una giornata-no nella gara più attesa, chiudendo mestamente tredicesima a 228 da Lara Gut-Behrami, la ticinese di stanza a Udine, che conquista il secondo titolo dopo quello del superG, senza dimenticare il bronzo in discesa. La moglie del calciatore del Genoa ha preceduto di soli 2 centesimi l'altra grande stella di Cortina 2021, ovvero Mikaela Shiffrin, mentre terza a 9 centesimi si è piazzata l'austriaca Katharina Liensberger. In sostanza sul podio sono salite tre ragazze che nei giorni precedenti erano già andate a medaglia. Manca l'azzurro però su quel podio e la cosa fa male, considerando le tante aspettative. La Bassino non è mai entrata in gara, a prescindere dagli errori commessi nella prima manche, chiusa al quattordicesimo posto a un secondo e mezzo dalle migliori. Nella seconda discesa le cose non sono cambiate: la piemontese presumibilmente ha pagato la stanchezza di tante gare ravvicinate (a causa del maltempo dei primi giorni), la pressione di chi si aspettava un oro sicuro e, chissà, anche l'appagamento per il titolo nel parallelo.

«Una gara che non è mai girata, nella prima manche ho fatto fatica sul tratto centrale, dove si scivolava, una sensazione che mi ha tolto fiducia, ho capito subito che avrei avuto del ritardo da recuperare - racconta la Bassino -. Nella seconda ho provato a cambiare marcia, ma non ci sono riuscita». La gara di Federica Brignone è durata invece solo una quarantina di secondi: la valdostana voleva sfogare in pista la rabbia accumulata per l'esito del parallelo e per un Mondiale che sperava ben diverso, attaccando e correndo dei rischi. È andata male, anche se comunque al momento dell'uscita i suoi tempi non erano all'altezza delle prime.

Di certo, salvo sorprese, l'Italia chiuderà i Mondiali con un'unica medaglia, un bottino decisamente magro. Oggi nel gigante maschile ci giochiamo la carta Luca De Aliprandini, che però non ha mai fatto podio in Coppa del Mondo e in questa stagione ha ottenuto come miglior risultato il sesto posto. Con lui ci saranno Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Giovanni Franzoni, tutti oltre la ventesima posizione nel ranking mondiale della specialità. Favorito numero uno il francese Alexis Pinturault, che dovrà guardarsi soprattutto dal croato Filip Zubcic e dallo svizzero Marco Odermatt.

Bruno Tavosanis

