Della sua intelligenza era ben consapevole. Per il resto Leonardo visse sempre immerso nel disordine della tuttologia e nell'esercizio del dubbio. Incostante, a volte incoerente, tutt'altro che specchiato con la committenza, attratto dal potere ma per nulla venale. Un uomo speciale, questo si. Ma di una specialità a volte aspra, di quelle che condannano alla solitudine. Raccontare Leonardo scegliendo la penna della leggerezza è fare proprio ciò che fu la sua vita. Semplificazione, passione, e ironia. Ed ecco il Leonardo che non ti aspetti...