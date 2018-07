CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Della squadra di doppiatori del primo film, Gli incredibili, è rimasta solo Amanda Lear e oggi torna a far parlare Edna Mode, l'enfatica stilista che auspica il ritorno dei supereroi per sbizzarrirsi a creare i loro costumi. Musa di Salvador Dalì, 79 anni portati alla grande, simbolo della fludità sessuale (mai chiarito il mistero delle sue origini: è stata davvero un uomo?), Amanda è un'icona pop carismatica e autoironica.Si aspettava di tornare a doppiare il cartoon?«Dopo 14 anni non speravo più nel sequel e quando mi hanno chiamata...