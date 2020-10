LA STORIA

Un'insegna stellata da 35 anni, che ha fatto la storia della ristorazione veronese (data di fondazione, 1981) e che, complice il lockdown, si inventa una seconda anima, orientale ma in salsa italo-veneta, e da far vivere solo in Delivery o per asporto. E visto il successo - da perpetuare anche una volta ritrovata la libertà e riaperto il ristorante. E, anzi, da consolidare perché se adesso Esko (questo il nome della nuova attività) e Desco (il ristorante, bellissimo) sono una cosa sola (con grande impegno della brigata, ovviamente) la speranza è quella di regalargli spazi e vita propria. L'idea è stata di Matteo Rizzo, figlio ed erede anche in cucina - di Elia, lo chef che ha prima creato e poi portato il Desco a conquistare la stella Michelin ben 35 anni fa.

PASSAPAROLA

Partito in sordina, senza pretese di alta cucina, ma solo di proporre un delivery buono, veloce e goloso, Esko ha fatto boom col passaparola: Il timore era che la gente si aspettasse troppo da un ristorante stellato e alla fine restasse delusa. Si direbbe proprio di no visto che, fra pranzo e cena, si continuano a fare una media di 300 consegne la settimana. Tutte, fra l'altro, effettuate con i mezzi propri (e c'è anche una app, scaricata da migliaia di persone). Il logo Esko campeggia sugli scooter di proprietà e sulla porta nel retro del ristorante che immette nelle cucine. Qui ogni capopartita ha in carico alcuni più piatti del Delivery, dai noodles ai ravioli, dal tiramisù al tè matcha, dal pad thai alla soba fredda alla Norma (aria di Sicilia), fino alle veneziane sarde in saor in agrodolce. Fra i Ravioli c'è anche il Riace, omaggio alla Calabria (vedi nduja). Preparazioni asian ma ingredienti locali o nazionali.

Un paio di esempi? I Noodles, costine di maiale glassate, salsa Singapore, cavolo pak choi spadellato, carote glassate, uovo di Grisa della Lessinia, sesamo, zenzero marinato; oppure quelli con salsa teriyaki, melanzane fritte, uovo strapazzato, cavolo di Pechino, germogli di soia, pomodorini confit e origano. I piatti, va detto, non vengono consegnati al cliente finiti: «Sarebbe troppo complicato garantire l'arrivo con le temperature giuste. L'ultima parte della cottura viene fatta a casa, al microonde o in padella, per avere un prodotto fragrante. E le istruzioni sono facilissime da seguire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

