Del Toro: «Parità di genere nelle giurie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIURIAL'obiettivo per la parità di genere nel cinema «credo sia del 50/50 entro il 2020 e va raggiunto. C'è un vero problema a livello culturale che va risolto, ci sono molte voci che non vengono ascoltate e devono esserlo. La questione non sono le quote ma capire a fondo il problema. Parlarne e farsi domande è necessario, perché per molti decenni non è stato fatto». Parola di Guillermo Del Toro, Leone d'oro 2017 con La forma dell'acqua e presidente della giuria del concorso Venezia 75 alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno....