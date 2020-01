DEGUSTAZIONI

Torna il Il Salotto del Vino al ristorante La Montecchia, mercoledì 29 alle 20.30. Protagonista sarà Corte Sant'Alda, Azienda Agricola della Valpolicella guidata da Marinella Camerani, assieme al marito Cesar e alla figlia Francesca, che può vantare un vigneto che raggiunge i 20 ettari, condotto a regime biologico e impiantato su una terra ricca di depositi calcarei. Tutte le uve possiedono la certificazione biologica e Demeter e vengono raccolte a mano nel momento ottimale di maturazione, talvolta con diversi passaggi nei vigneti (www.cortesantalda.com). Durante la serata verranno serviti alcuni cicchetti Alajmo. Il costo è di 50 euro a persona. Prenotazione obbligatoria (049/8055323).

Venerdì 31 all'osteria Alla Pasina di Dosson (Tv), protagonista sarà il Porto in una serata organizzata da Eleganza Veneta di Lionella Genovese e intitolata Quando il Porto si fa...Douro nella quale sa ranno presentati Porto differenti per tipologia e annate e degustati in abbinamento come frutta disidratata ed essiccata, cioccolato e il gran finale con le Tagliatelle ai mirtilli e cioccolato. Condurrà la serata Giuliano Boni di Vinidea. Info: 347/5713469, oppure www.eleganzaveneta.it.

