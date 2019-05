CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DEGRADOVENEZIA Il turismo low cost che arriva a Venezia ha ormai abituato i suoi abitanti ad ogni cosa, anche la più stupida o stravagante. C'è chi si è ammazzato schiantandosi su un taxi dal ponte di Rialto, chi ha fatto i suoi bisogni calandosi le braghe davanti a palazzo Ducale e mostrando le chiappe a San Giorgio, ma quello che ha fatto la pipì dentro la biblioteca Marciana non s'era ancora visto. Fino a ieri.PIPÌ IN MARCIANAQuando il direttore, Stefano Campagnolo, lo ha visto, non credeva ai suoi occhi. Superato lo shock iniziale, lo...