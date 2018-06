CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DECOROVENEZIA L'associazione Masegni & Nizioleti nuovamente in campo per la pulizia e il decoro della città storica con un Cleaning Day che ieri mattina ha interessato campiello dei Squelini e le zone limitrofe nel sestiere di Dorsoduro. Dalle 9.30 alle 12.30, una ventina di volontari armati come sempre di materiali rigorosamente naturali ha ripulito da scritte vandaliche, sporcizia e graffiti il muro della casa al centro del campiello, già oggetto di un intervento nel 2014 e ora nuovamente bisognoso di attenzioni. Inoltre, la squadra si è...