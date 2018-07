Decoro, in servizio altri 22 angeli Gestiranno anche i flussi turistici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I GUARDIANSVENEZIA Sono entrati in servizio ieri i 22 nuovi steward per il decoro e la gestione dei flussi, e non è un caso.La festa del Redentore è infatti una delle giornate più difficili e delicate dell'anno per Venezia, visto il gran numero di spettatori che arrivano in città. Gli operatori multilingue vigileranno sul decoro, cercheranno di educare i turisti ai comportamenti corretti da tenere e forniranno loro informazioni. Affiancheranno anche i vigili ai varchi di Piazzale Roma e Lista di Spagna, per dirottare i visitatori verso i...