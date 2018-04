«Declassare lo Stabile, vergognoso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAGli strali dello scrittore Tiziano Scarpa e la ferma difesa di Paolo Giaretta, ex sindaco e ex senatore Pd. Due uomini, non certo in linea con il Veneto leghista, sono scesi in campo per difendere il Teatro Stabile dal declassamento. Proprio nel giorno in cui il governatore Luca Zaia ha inserito il teatro tra le istanze avanzate alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, assieme all'impegno per l'autonomia del Veneto e Cortina 2026.LO SCRITTORE«C'è volontà di far fuori il teatro, c'è dolo, c'è una finzione...