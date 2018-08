De Gregori chiude gli eventi di Asiago Live

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOMa se soltanto per un attimo potessi averti accanto canta Francesco De Gregori in Caterina e sospirano i suoi fan nell'attesa di incontrarlo. Fortunatamente non resta poi molto, quell'attimo è arrivato: il cantautore romano martedì sera (14 agosto) sarà in concerto in piazza Carli ad Asiago (Vi), protagonista di uno degli eventi firmati Asiago Live, festival di musica dal vivo e spettacolo tra i più attesi dell'estate dell'Altopiano, organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago e in scena in...