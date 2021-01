IL LIBRO

Suona come una sirena d'allarme Le cose che non ci diciamo (fino in fondo) nuovo saggio di Ferruccio De Bortoli edito da Garzanti. De Bortoli, volto assai noto e già editorialista e direttore di testate come Corriere della sera e Sole 24 ore, sempre imparziale, dotato di grande eleganza e misura, analizza meticolosamente, con una lucidità impietosa, quasi un piglio chirurgico a tratti estremamente doloroso e schiacciante, senza risparmiare nessuno, tutte quelle verità sospese che caratterizzano il nostro Paese a causa di esigenze propagandistico/elettorali e a tutela di categorie, lobbies, microgruppi che esercitano influenze arrivando persino ad indicare una vera e propria incapacità della classe politica.

LA REQUISITORIA

De Bortoli ci parla della pandemia, dei costi della crisi che non tutti stanno pagando allo stesso modo, partendo dal settore economico, suo campo privilegiato e tema fondamentale per un paese che cerca il rilancio dopo una stagione disastrosa. Le prime verità ci si presentano come una potente sferzata in pieno volto: La cosa che non ci diciamo in fondo in questa sciagurata Italia è che viviamo al di sopra dei nostri mezzi. Evidenziando quanto sia necessario e vitale smettere di pensare alla possibilità di spendere all'infinito senza mai pagare il conto. Il troppo assistenzialismo rischia di compromettere la nostra già fragile economia. Un'economia e una società sane crescono con investimenti e scelte oculate, la concorrenza è il vero motore propulsivo, non con la convenienza offerta da un risparmio fiscale o da un contributo a fondo perduto. Altre cose non dette o passate in sordina a causa dell'emergenza Covid, tra le quali molti professionisti che hanno ricevuto contributi senza averne diritto né bisogno, a scapito di chi ne aveva reale necessità e con quei pochi soldi avrebbe potuto salvarsi.

L'INDAGINE

De Bortoli citando articoli e saggi ripercorre la recente storia industriale dell'Italia. E il Veneto viene citato come virtuoso un paio di volte. Notevole il capitolo dedicato al Capitale umano in cui viene presa in esame la Scuola, la formazione e la didattica a distanza, l'accesso a internet, con una sordità devastante da parte della classe dirigente, l'incapacità di capire che a rischio di compromissione è il futuro di una generazione intera e non si tratta solo di banchi con le rotelle e distanziamento. La povertà educativa è un male sottile che occorre contrastare perché va di pari passo con la povertà. Altro capitolo esemplare è dedicato allo Smart Working e un ammodernamento ancora lontano. E tra le altre cose, quelle positive, l'operato delle associazioni, il civismo, la solidarietà, un capitolo dedicato a Milano devastata dalla pandemia ma pronta a ricominciare come molte altre città italiane. È il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è, ogni cittadino ci dice De Bortoli, citando Papa Francesco, dovrebbe scriverne un post messo in bella mostra.

Massimiliano Nuzzolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA