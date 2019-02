«De Andrè è vivo, lo spirito aleggia tra noi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICAUn dialogo con il pubblico. Uno stop and go tra musica, approfondimento, improvvisazione e amore. Consapevole di confrontarsi con un grandissimo dalle mille sfaccettature. «E il pubblico prenderà ciò che vuole, come succede con un'opera d'arte: penso a un quadro di Mondrian o Kandinsky, ognuno può avere il proprio punto di vista». Il pirata della musica, che dal corsaro gallese Henry Morgan ha mutuato il proprio nome d'arte, si confronta con il poeta. Sarà un tributo intimo a Fabrizio De Andrè quello che Morgan porterà in scena...