David Cronenberg ha il dono di saper raccontare la bellezza e il valore dei mostri', intesi come creature diverse e osteggiate. E nel ricevere il Leone d'oro alla carriera in Sala Grande porta subito anche il riconoscimento della Mostra del Cinema di Venezia nel suo mondo: «Anche questo Leone è un mostro, perché è la combinazione di diverse creature. È fiero, forte, può volare, sa librarsi oltre i confini della terra. Rappresenta per me il mostro della verità e dell'arte di cui ora abbiamo bisogno più che mai. Gli auguro lunga vita,...