IL RITRATTO

Il papillon, la giacca a quadretti, gli occhiali tondi, quella sua r marcatamente d'oltralpe (di origini alsaziane), colto e provocatorio come un perfetto dandy catapultato da un altro secolo, ma sempre garbato e ironico, un'immagine icona nella divulgazione della storia dell'arte «come Alfred Hitchcock quando compariva nei suoi film», per dirla con Vittorio Sgarbi. Philippe Daverio è morto la notte tra martedì e mercoledì, all'età di 71 anni, stroncato dalla brutta malattia che l'aveva consumato nel suo ricovero all'istituto dei Tumori di Milano. Storico dell'arte, critico, scrittore ma soprattutto divulgatore televisivo (prima di Alberto Angela) dell'immenso patrimonio culturale. Suo il brillante e pionieristico programma Passepartout lanciato su Rai3 una ventina d'anni fa.

IL LINGUAGGIO

Famoso nel raccontare al grande pubblico l'arte in tutte le sue sfaccettature, con un linguaggio chiaro, intrigante, mai noioso, ma arguto. Da Giotto all'architettura fascista, passando per musei e borghi. L'immagine che faceva da sfondo al suo mezzobusto, non a caso, era spesso un'opera di Emilio Isgrò. Classe 1949, nasce a Mulhouse in Francia, al confine con Germania e Svizzera, da mamma alsaziana e padre italiano, e cresce tra Varese e Milano, studiando alla Bocconi (dove non si laureò mai), con una passione per l'arte. Nella sua carriera ha intrecciato tante attività, gallerista tra Milano e New York, politica, con la nomina ad assessore alla Cultura a Milano nella giunta leghista di Formentini («un fallimento», ammise poi), e docente. Il lutto ha collezionato, ieri, il cordoglio di tante personalità, dal ministro Dario Franceschini al direttore degli Uffizi Eike Schmidt, fino al musicista Morgan.

La Pinacoteca di Brera, che lo annoverava nel suo Comitato scientifico, ne ospiterà oggi la camera ardente (dalle 9.30 alle 18.30). «Philippe Daverio incarna il senso più autentico dell'europeismo culturale», commenta lo storico dell'arte Claudio Strinati legato a Daverio da «vera amicizia, dato non trascurabile tra colleghi». «L'ho sempre considerato il numero uno nella comunicazione - continua Strinati - Si parla tanto di europeismo e lui ne è il più autorevole esponente. Per le sue origini alsaziane e sul fronte linguistico. Era bilingue naturale francese e tedesco, parlava italiano per la sua formazione, sfoggiava un inglese oxfordiano, spagnolo e portoghese perfetti. In Europa, ovunque andasse, era come a casa sua. La sua cultura respirava profondamente il senso dell'Europa: aveva l'eloquio elegante dei francesi, la dottrina filosofica dei tedeschi, l'affabilità degli italiani. Il suo libro Le stanze dell'Armonia dovrebbe essere oggi un testo scolastico».

«L'ANTAGONISTA»

Daverio era antagonista, nel senso buono del termine, a celebrità della comunicazione. Come Vittorio Sgarbi che ama ricordarne pregi e similitudini. «Nessuno mi ha chiamato per un commento quando sono morti Celant o Calvesi ma tutti mi chiamano per Daverio. Ci sarà un motivo! Daverio ha avuto la capacità di rendere popolare e democratica l'arte, con lui l'arte non era più una questione chiusa, appannaggio solo di pochi saggi. Per noi è stato un obiettivo comune, seppur portato avanti in autonomia. Entrambi abbiamo superato il modello di critica d'arte militante, aristocratica, legata ad una politica di sinistra. Ecco perché la sua morte è una perdita sentita da tutti. Se gli altri critici erano ghetti, trincee, squadre, lui, invece, era aria libera», insiste Sgarbi.

«COME HITCHCOCK»

«Sono quello che lo conosce da più tempo - continua Sgarbi - Daverio ha avuto tre vite: quella di gallerista libero da ideologie, iniziata nel 1975, di amministratore politico negli anni 90, infine, quella di comunicatore televisivo e di scrittore. La forza di Daverio è stata quella di piacere a tutti come critico d'arte. La sua comunicazione televisiva era fatta in chiave ludica, ironica, anche teatrale: la sua era una figura riconoscibile, come quella di Hitchcock che compare nei suoi film, con quell'aspetto gradevole e divertente». Tanta anche la riconoscenza dal mondo accademico, come riflette Irene Baldriga storica dell'arte, scrittrice e docente della Sapienza: «La divulgazione culturale è una chiave di civiltà, oggi più che mai necessaria a stimolare senso civico e valori identitari. Daverio ha saputo trasmettere amore per il patrimonio, con un linguaggio accattivante e piacevolmente ironico, capace di avvicinare il grande pubblico all'arte e al paesaggio». Aggiunge l'altrettanto noto storico dell'arte e divulgatore Costantino D'Orazio: «Daverio ha dimostrato che per parlare d'arte alle persone non serve semplificare i concetti o, peggio, restare in superficie: le buone idee arrivano sempre a chi le ascolta e lui sull'arte antica ne ha avute molte. Sapeva collegare l'Antico e il Moderno, l'Oriente e l'Occidente, la Storia e la Filosofia, in una splendida navigazione nell'Arte dove tutti si sentivano a proprio agio. Curioso connoisseur, arguto divulgatore. Si sentirà la sua mancanza».

Laura Larcan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

