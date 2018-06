Dario Vergassola a Mogliano con Sparla con me

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROQualcuno l'ha definito l'intervistatore più cialtrone della televisione italiana. Di fatto come giornalista Dario Vergassola sarebbe quantomeno criticabile, considerato che programmaticamente nessun intervistato è mai riuscito a rispondere alle sue domande. Sì, perché quelle domande tra il serio e il faceto, demenziali e a tratti corrosive, non puntano necessariamente ad ottenere soddisfazione quanto piuttosto a mettere in imbarazzo l'interlocutore. Vergassola prende spunto dai successi televisivi di Parla con me - il programma...