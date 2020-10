IL LIBRO

Se ci sono degli episodi bellici nei quali Venezia ha dimostrato la sua assoluta e totale superiorità navale, questi sono le battaglie di Dardanelli del 1656 e 1657. Eppure questo di Federico Moro, L'ultima offensiva del Leone. Venezia ai Dardanelli 1649-57, edito in collaborazione con la goriziana Leg, e venduto da oggi al prezzo di 7,90 più il quotidiano, è l'unico libro che si occupi delle cinque battaglie combattute dalla flotta veneta alle porte di casa della flotta ottomana. Sarebbe interessante capire come si generino certi fenomeni mediatici: oggi, per esempio, si fa un gran parlare della battaglia di Lissa, dove la bandiera di San Marco non era presente; o si esalta la vittoria di Lepanto, dove i veneziani sono stati determinanti, ma erano comunque metà della flotta cristiana, mentre si registra un assordante silenzio attorno alle battaglie dei Dardanelli. Anche qui la Serenissima non era sola, ma le galee degli alleati maltesi non possono certo essere comparate alla flotta spagnola di 85 anni prima. Eppure, da un certo punto di vista, l'esito è stato uguale: i veneziani hanno vinto le battaglie, ma hanno perso la guerra, dopo Lepanto ci hanno rimesso Cipro, dopo i Dardanelli hanno dovuto lasciare Creta agli ottomani.

EPISODI DECISIVI

Queste battaglie navali sono state episodi della lunghissima, defatigante e costosissima, guerra di Candia: durata 24 anni (1645-1669), ha prosciugato le casse, ha visto morire 250 patrizi e circa 30 mila tra soldati e marinai. Da un simile sforzo la Serenissima non riuscirà più a sollevarsi, anche perché Candia era una componente fondamentale dello stato veneziano. Ora però restringiamo il campo alle battaglie del 1656 e del 1657 che videro i veneziani sbaragliare gli ottomani. Il successo del 1656 avrebbe potuto ribaltare le sorti della guerra: la rotta per Costantinopoli era aperta e si poteva fare l'unica cosa che avrebbe permesso ai veneziani di agguantare la vittoria, cioè assalire la capitale ottomana e distruggerne l'arsenale, come aveva inutilmente predicato Jacopo Badoer. Ci si è messo di mezzo anche il destino, però, con due capitani generali da Mar uccisi in combattimento.

LA DESCRIZIONE

Ecco come Federico Moro descrive la sorte di Lorenzo Marcello nel 1656. «La bastarda generalizia, la nave sbagliata a bordo della quale si trova il capitano generale da Mar, s'infila nel bel mezzo della battaglia. E accade. Un singolo, fortuito, colpo di cannone ottomano, sparato a casaccio da una sultana, centra un gruppetto di cinque uomini a poppa della generalizia veneta. Uno di questi è Lorenzo Marcello». Un suo ufficiale, nonché parente, Giovanni Marcello ne nasconde il corpo sotto un telo e impedisce che la notizia si diffonda. Informa invece l'unico che doveva saperlo, il secondo in comando, ovvero il provveditore d'Armata, Barbaro Badoer che sguscia bordo della bastarda e sostituisce Lorenzo Marcello senza nemmeno ammainarne le insegne. La vittoria è completa: il giorno dopo restano un mano ai veneziani 13 galee, 5 maone, 6 navi, 400 prigionieri e vengono liberati ben 5 mila schiavi da remo. La notizia della vittoria viene portata a Venezia da Lazaro Mocenigo che in battaglia ha perso un occhio. Entra in bacino di San Marco ritto a poppa della capitana di Rodi conquistata, con l'occhio bendato e i vessilli ottomani trascinati nell'acqua. È lui il successivo capitano generale da Mar. Ma pure lui va incontro a un destino crudele: salterà in aria con la sua nave nella campagna navale successiva, il 19 luglio 1657. La guerra è persa.

Alessandro Marzo Magno

