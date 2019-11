CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DANZAUno spettacolo in danza dedicato a Peggy Guggenheim. L'appuntamento è domenica 3 novembre, alle 17.30 al teatro Malibran di Venezia, con la Compagnia Tocnadanza che propone Peggy Untitled con le coreografie di Michela Barasciutti. Lo spettacolo è stato pensato in occasione del 40° anniversario della morte di Peggy Guggenheim e del 70° anniversario dell'esposizione della sua collezionealla XXIV Biennale di Venezia. Tutto parte da una premessa: una importante parte della storia dell'Arte Contemporanea sarebbe stata diversa se non ci...