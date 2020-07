Un gala di danza particolare. È questa la scelta di Massimiliano Volpini, coreografo e curatore di una serata speciale per Operaestate Festival, in cartellone oggi alle 21.20 al Teatro al Castello di Bassano del Grappa (info tel. 044 524214 - www.operaestate.it). Tra gli artisti ospiti spiccano interpreti di primo piano come Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko del Teatro alla Scala, il pluripremiato Philippe Kratz in scena con la collega di Aterballetto Ivana Mastroviti, Alessio Carbone già premier danseur dell'Opéra di Parigi, oltre ai giovani ballerini Emanuele Chiesa, Claudio Coviello, Letizia Galloni, Gioacchino Starace e Vittoria Valerio. La vera guest star, già protagonista di molte serate di danza al festival, è però l'étoile Luciana Savignano.

Di quell'Amor ch'è palpito - questo il titolo scelto da Volpini - è un viaggio stilistico e sentimentale dedicato alle mille facce dell'Amore: quello che si manifesta attraverso un palpito, un sentimento che fa vivere in una favola o che si scioglie in tragedia. Ecco allora l'amore avventuroso de Il Corsaro di Marius Petipa, ispirato al celebre poema di Byron, opposto a quello profondamente tragico di Giselle, il balletto perfetto di cui verrà presentato un passo a due dal secondo atto, quando Giselle è ormai spirito tormentato e cerca di salvare l'amato (pur bugiardo) Albrecht dalle vendicative Willi. Mentre il repertorio ottocentesco racconta ancora di leggende e romanzi, con la selezione di brani di coreografi contemporanei l'amore diventa complessità e oggetto di una indagine introspettiva. Mauro Bigonzetti svela un amore fatto di sensualità e disperazione in un intenso passo a due da Caravaggio, su musiche di Monteverdi, mentre da un altro maestro del contemporaneo - il francese Benjamin Millepied, tornato negli Stati Uniti lasciando la direzione dell'Opéra di Parigi - Volpini sceglie il passo a due Together Alone, in cui l'amore è lirico, elegante, una perfetta combinazione di incanto e seduzione. Maria Grazia Minopoli esplora invece i temi dell'identità e della scoperta in What I am, passo a due tutto al maschile in cui l'amore è contrastato e coinvolgente. Nasce da una riflessione sulla prima interazione tra robot il passo a due O, creato da Philippe Kratz, danzatore di Aterballetto; premiato ad Hannover, questo lavoro racconta il desiderio di eternità. Due le coreografie dello stesso Volpini in programma: Se tu non parli, in cui l'amore è fatto di fragilità e silenzi, e Senza Paura, nuova creazione per Luciana Savignano ed Emanuele Chiesa, creata in residenza artistica a Bassano, che rivela tratti di stupore, paura e coraggio.

Giambattista Marchetto

