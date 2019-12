DANZA

Saranno i solisti e i primi ballerini del Teatro alla Scala a firmare l'apertura di Evoluzioni, la stagione di danza dello Stabile del Veneto al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. E l'avvio celebra la fine del 2019. Il Gala di danza è uno spettacolo di classica e neoclassica già molto apprezzato e applaudito in importanti teatri italiani e oggi, alle 20.45, offre un'occasione speciale tra Natale e Capodanno agli spettatori della Marca (info www.teatrostabileveneto.it).

CLASSICI E NOVITÀ

In occasione del Gala di danza, i solisti e primi ballerini del Teatro alla Scala portano in scena un repertorio vario con coreografie di Rudolf Nureyev, Yvette Chauviré, Anna-Marie Holmes, Marco Pelle, Giuseppe Carbone e altri ancora. E attraverso il ballo i danzatori spaziano dai temi sociali ai grandi classici della danza, quali Il lago dei cigni' e Giselle' per regalare un momento di sogno al pubblico in sala.

Il programma si apre con Genesing, coreografia di Antonella Albano su musica di Piero Salvatori, interpretato da Sabrina Brazzo, Beatrice Carbone, Antonella Albano e Vittoria Valerio. Il maturo e bravissimo Mick Zeni presenta una sua coreografia Emozioni su musiche di Lucio Battisti e con Beatrice Carbone danza El desierto su musica di Lhasa de Sela, mentre Antonella Albano firma Parla più piano che danza con Federico Fresi su musica di Nino Rota.

La Giselle rivista da Yvette Chauviré è danzata da Vittoria Valerio e Nicola Del Freo e il passo a due dal quarto atto del Lago dei cigni coreografato da Nureyev è interpretato da Vittoria Valerio e Nicola Del Freo. Beatrice Carbone è protagonista di L'uno di due, coreografia di Marco Pelle su brani di Igor Stravinskij, e nella Carmen di Bizet coreografata da Giuseppe Carbone duetta con Mick Zeni.

IL FINALE

Nel finale Fiamme di Parigi di Vasilij Vainonen vede in scena Antonella Albano e Federico Fresi e i movimenti di Steel di Gianluca Schiavoni sono incarnati da Sabrina Brazzo. La serata si apre alle 20 con un incontro di introduzione allo spettacolo al Ridotto del Teatro Mario Del Monaco condotta da Ornella Camillo (TvBallet).

Giambattista Marchetto

