DANZA

Per questo Natale il Balletto di Mosca con la prestigiosa compagnia Russian Classical Ballet diretta da Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev, porta in scena Lo Schiaccianoci, un grande classico danzato sulle musiche che hanno reso immortale il genio Pyotr Tchaikovsky. L'appuntamento è per il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, nella doppia replica, alle 16 e alle 20.30, al Teatro Goldoni di Venezia.

Basato sulla fiaba Lo schiaccianoci e il re dei topi di Eta Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna di incontrare un bellissimo principe. In una selvaggia battaglia contro il Re dei Topi, lo Schiaccianoci è in pericolo.

Clara, superando le sue stesse paure, entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura. Rotto l'incantesimo lo Schiaccianoci diventa un bellissimo principe. Mentre la fredda notte copre la città di fiocchi di neve lo Schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il Regno dei Dolci, dove la Fata dello Zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, possono continuare a sognare.

Una storia meravigliosa, uno spettacolo da non perdere che scatena l'immaginazione di grandi e piccini per portarli nel regno della fantasia. Il tutto messo in scena con l'altissima abilità e il rigore dei ballerini russi, insuperabili per tecnica e preparazione.

